"АвтоВАЗ" сработает на контрасте.

Концерн "АвтоВАЗ" представил эволюцию стиля марки Lada до 2050 года. Презентация прошла на первой Московской биеннале дизайна, пишут федеральные СМИ.

Директор по дизайну "АвтоВАЗа" Стив Маттин рассказал об изменениях облика машин на примере трех моделей. Ключевые слова - икс-графика, выразительность, эмоциональность, контраст.

Серийное воплощение новой концепции - Lada Vesta, входящая в топ-5 продаж новых авто. Во второй половине 2017 года начнется выпуск Vesta Cross. Фирменный стиль достигнет апогея в кроссовере XCODE, чей выход на рынок пока не анонсируется, передает "Уралинформбюро".

На закуску "АвтоВАЗ" и студенты Московского политехнического университета продемонстрировали, какой они видят народную марку автомобиля в 2050 году.