Чистый футуризм: до чего докатится Lada через 30 лет12 апреля в 10:09
- Текст
"АвтоВАЗ" сработает на контрасте.
Концерн "АвтоВАЗ" представил эволюцию стиля марки Lada до 2050 года. Презентация прошла на первой Московской биеннале дизайна, пишут федеральные СМИ.
Директор по дизайну "АвтоВАЗа" Стив Маттин рассказал об изменениях облика машин на примере трех моделей. Ключевые слова - икс-графика, выразительность, эмоциональность, контраст.
Серийное воплощение новой концепции - Lada Vesta, входящая в топ-5 продаж новых авто. Во второй половине 2017 года начнется выпуск Vesta Cross. Фирменный стиль достигнет апогея в кроссовере XCODE, чей выход на рынок пока не анонсируется, передает "Уралинформбюро".
На закуску "АвтоВАЗ" и студенты Московского политехнического университета продемонстрировали, какой они видят народную марку автомобиля в 2050 году.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
12 апреля в 20:09
Свердловские любители покера вошли в топ "азартного" рейтинга
Уральские картежники на 4 месте.12 апреля в 19:44
Улицу Татищева в Екатеринбурге закроют для автомобилистов
С 13 апреля.12 апреля в 19:27
Екатеринбуржец сорвал 2-милионный куш в лотерею
Но рекорд не побил.12 апреля в 19:04
Полицейским не разрешили стрелять в толпе людей
Закон отозван из Госдумы.12 апреля в 18:53
РЖД выпросили у государства 30 миллиардов рублей
На инвестпроекты.12 апреля в 18:38
Безработных собираются лишить бесплатной медицины
Пока прощупывается почва.12 апреля в 18:35
Циклон ударит по Свердловской области дождями и снегопадами
На уикенд.12 апреля в 18:31
В Екатеринбурге расчищают место для уральского "Эрмитажа"
На эти цели предусмотрено почти 22 миллиона.12 апреля в 18:28
На Екатеринбург прольется звездный дождь
В конце апреля.12 апреля в 18:27
Российских атомобилистов "пересадят" на новые паспорта летом
Электронные ПТС начнут оформлять с июля.12 апреля в 18:16
СКР взялся за поиски Ходорковского
Олигарха в России ждет СИЗО.12 апреля в 17:49
15-летний екатеринбуржец до смерти избил охранника ТСЖ
Школьника арестовали.12 апреля в 17:38
Южноуралец натравил питбуля на подростка
После драки.12 апреля в 17:35
На Центральном Увате добыта 5-миллионная тонна нефти
Готовится запуск еще двух месторождений.12 апреля в 17:30
Годовщину присоединения Крыма отметят выборами президента
Госдума дала добро.
Главные новости
- 12 апреля в 19:04Полицейским не разрешили стрелять в толпе людей
- 12 апреля в 17:4915-летний екатеринбуржец до смерти избил охранника ТСЖ
- 12 апреля в 15:17В Санкт-Петербурге скончался пострадавший при теракте в метро
- 12 апреля в 15:06Начальник УМВД по Екатеринбургу вырастет до руководителя главка
- 12 апреля в 14:41Екатеринбургских полицейских заподозрили в сговоре с похоронщиками
Аналитика
Барак свердловский предвыборный
В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.
Догнать и перегнать Москву
Предвыборные цели губернатора Куйвашева.
Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов
По требованию чиновников.