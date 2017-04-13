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"Ласточки" взлетели на треть12 апреля в 13:03

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По пассажиропотоку.

Скоростные пригородные электропоезда "Ласточка" на Свердловской железной дороге перевезли в январе-марте 2017 года свыше 270 тысяч человек. Это на 34% больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщили "Уралинформбюро" в службе корпоративных коммуникаций СвЖД.

По количеству купленных билетов лидируют маршруты из Екатеринбурга в Нижний Тагил (более 172 тысяч, +33%) и Каменск-Уральский (свыше 58 тысяч, +42%). На четверть увеличился пассажиропоток из уральской столицы в Кузино – до 39 тысяч человек. Ежедневно электрички совершают 14 рейсов.

С момента запуска на СвЖД "Ласточки" обслужили порядка 1,3 миллиона пассажиров. Однако их взлет в ноябре 2015 года не был гладким: начались технические проблемы, в частности сбои в системах автоматики.

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