Самый крупный в России.

Миллиардер Алишер Усманов пригласил в компаньоны по освоению Удоканского месторождения меди в Забайкалье Русскую медную компанию (РМК, штаб-квартира в Екатеринбурге). Ее доля может составить до 50%.

"РМК имеет большой опыт реализации проектов в медных горно-обогатительных комбинатах, они уже два ГОКа подняли. И сделали их гораздо более эффективными, чем другие компании. Мы верим в них, но открыты к сотрудничеству на честной, равноправной основе с любыми компаниями, которые занимаются медным бизнесом", - цитирует Усманова ТАСС.

Удокан с запасами свыше 27 миллионов тонн считается богатейшим медным месторождением в России и одним из самых крупных в мире. Оператор будущего рудника - Байкальская горная компания, подконтрольная усмановскому USM Holdings. Планируется привлекать банковское финансирование.

Участником проекта также является "РТ-Развитие бизнеса" (входит в госкорпорацию "Ростех"), имеющая опцион на покупку 25% доли, передает "Уралинформбюро".