На инвестпроекты.

Правительство РФ увеличило уставный капитал ОАО "РЖД" на 29,78 миллиарда рублей. Деньги будут направлены на инвестпроекты по развитию железнодорожной инфраструктуры.

В частности, на строительство магистрали Москва - Казань пойдет 900 миллионов рублей, на реконструкцию участка имени М.Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла предусмотрено 8,83 миллиарда рублей.

Еще 9,91 миллиарда рублей потребуется на возведение линии Прохоровка - Журавка - Чертково - Батайск, а 10,95 миллиарда - на развитие инфраструктуры Московского транспортного узла, передает "Уралинформбюро".

Ранее Минэкономразвития РФ предлагало приватизировать "Российские железные дороги", сократив долю государства в компании до 75% плюс 1 акция. Однако позднее от этой идеи отказались.