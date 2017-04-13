×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


РЖД выпросили у государства 30 миллиардов рублей12 апреля в 18:53

  • Текст

На инвестпроекты.

Правительство РФ увеличило уставный капитал ОАО "РЖД" на 29,78 миллиарда рублей. Деньги будут направлены на инвестпроекты по развитию железнодорожной инфраструктуры.

В частности, на строительство магистрали Москва - Казань пойдет 900 миллионов рублей, на реконструкцию участка имени М.Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла предусмотрено 8,83 миллиарда рублей.

Еще 9,91 миллиарда рублей потребуется на возведение линии Прохоровка - Журавка - Чертково - Батайск, а 10,95 миллиарда - на развитие инфраструктуры Московского транспортного узла, передает "Уралинформбюро".

Ранее Минэкономразвития РФ предлагало приватизировать "Российские железные дороги", сократив долю государства в компании до 75% плюс 1 акция. Однако позднее от этой идеи отказались.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Барак свердловский предвыборный

Барак свердловский предвыборный

В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.

Догнать и перегнать Москву

Догнать и перегнать Москву

Предвыборные цели губернатора Куйвашева.

Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов

Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов

По требованию чиновников.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×