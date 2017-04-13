В планах множество мероприятий.

На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе, базовом производственном активе Группы компаний "Новый Поток", состоялась торжественная церемония открытия Года экологии.

В мероприятии приняли участия более 300 сотрудников завода и членов их семей, а также представители правительства Тюменской области, облдумы, регионального управления Росприроднадзора.

"Мы часто заявляем о своих производственных успехах в технологическом плане. Хотелось бы показать и ту планомерную системную работу по защите окружающей среды, которую мы постоянно ведем на заводе", – отметил главный инженер Антипинского НПЗ Сергей Мурзин.

Руководитель регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Мария Мартынчук подчеркнула важность подобных экологических мероприятий: "Подобные акции заставляют задуматься: а что еще можно сделать, чтобы сохранить окружающую среду?".

В свою очередь заместитель гендиректора предприятия по взаимодействию с органами госвласти Геннадий Корепанов напомнил, что Антипинский нефтеперерабатывающий завод, будучи социально и экологически ответственным предприятием, в 2016 году заключил и теперь выполняет соглашение о сотрудничестве с региональным управлением Росприроднадзора и областным департаментом недропользования и экологии. На заводе реализуется комплекс мер по модернизации производства, участию работников завода в экопроектах, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

Так, в ближайшее время планируется завершить строительство установки рекуперации паров бензина, а также смонтировать оборудования для защиты от коксовой пыли. Проекты реализуются с учетом соблюдения всех мер по обеспечению экологической безопасности.

К числу реализованных относятся действующие очистные сооружения завода. Антипинский нефтеперерабатывающий завод — один из крупнейших водопотребителей Тюмени, только в 2016 году он использовал 1 275 тысяч кубометров воды.

В 2014 году на НПЗ были запущены пятиступенчатые очистные сооружения с уникальным блоком биоочистки. В результате многие качественные показатели очищенных стоков лучше исходной воды в Туре. Кроме того, очистные сооружения занимают рекордно малые площади - около 6 гектаров.

Благодаря данному проекту, Антипинский НПЗ стал лауреатом Первой Национальной премии в сфере водохозяйственного комплекса "Вода России". Предприятие было отмечено в номинации "Лучший проект, направленный на снижение загрязнения водных объектов".

Также Антипинский НПЗ успешно проходит проверки управления Росприроднадзора по Тюменской области. В январе 2017 года надзорное ведомство не выявило нарушений требований к водопользованию водных ресурсов и сбросу веществ и микроорганизмов в Туру.

В рамках Года экологии на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе запланирован ряд мероприятий с участием сотрудников предприятия, представителей Тюменского отделения ОНФ, Общественной палаты Тюменской области, экологических организаций и СМИ.

Кроме того, НПЗ займется благоустройством сквера "Казачьи луга", расположенного на территории поселка Антипинский. Также завод проведет ряд субботников по уборке мусора в прилегающей территории и очистке берега реки Туры.

Дмитрий Мазуров учредил Группу компаний "Новый Поток" более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями, а также объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. Для развития детского и юношеского спорта, продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

Следует отметить, что Антипинский НПЗ является базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group. Установленная мощность переработки предприятия превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина достигла рекордных для России 98%. Это позволило НПЗ полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество выпускаемого дизтоплива соответствует стандарту Евро-5. Летом 2017 года на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.