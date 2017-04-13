×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Уралгидромедь" впечатлила Главного федерального инспектора12 апреля в 13:59

  • Текст

Уровнем технологий.

Предприятие "Уралгидромедь" Русской медной компании (РМК) посетил Главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Березовский.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, визит состоялся 11 апреля в ходе рабочей поездки инспектора в Полевской. Высокий гость познакомился с особенностями гидрометаллургии и решениями по защите окружающей среды. Инспектор отметил, что сырьевой базой "Уралгидромеди" является 300-летнее Гумешевское месторождение.

"Важно, что параллельно с извлечением полезных ископаемых здесь идет работа по обезвреживанию накопленного за эти годы экологического вреда. Производство для непосвященного специалиста сложное, но в целом уровень технологий можно оценить", - сказал А.Березовский.

В свою очередь генеральный директор ОАО "Уралгидромедь" Николай Азаров подчеркнул значимость вопросов экологии для завода.

"Особенности рельефа и высокая плотность водоемов в нашей местности налагают на нас высокую ответственность по соблюдению согласованных режимов и технологии добычи в соответствии с лицензиями и сертификатами. Надзорные ведомства и администрация округа за этим пристально следят. Мы со своей стороны принимаем все доступные меры, чтобы обеспечить безопасность нашего производства для окружающей среды", - заверил руководитель.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Барак свердловский предвыборный

Барак свердловский предвыборный

В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.

Догнать и перегнать Москву

Догнать и перегнать Москву

Предвыборные цели губернатора Куйвашева.

Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов

Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов

По требованию чиновников.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×