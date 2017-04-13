Уровнем технологий.

Предприятие "Уралгидромедь" Русской медной компании (РМК) посетил Главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Березовский.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, визит состоялся 11 апреля в ходе рабочей поездки инспектора в Полевской. Высокий гость познакомился с особенностями гидрометаллургии и решениями по защите окружающей среды. Инспектор отметил, что сырьевой базой "Уралгидромеди" является 300-летнее Гумешевское месторождение.

"Важно, что параллельно с извлечением полезных ископаемых здесь идет работа по обезвреживанию накопленного за эти годы экологического вреда. Производство для непосвященного специалиста сложное, но в целом уровень технологий можно оценить", - сказал А.Березовский.

В свою очередь генеральный директор ОАО "Уралгидромедь" Николай Азаров подчеркнул значимость вопросов экологии для завода.

"Особенности рельефа и высокая плотность водоемов в нашей местности налагают на нас высокую ответственность по соблюдению согласованных режимов и технологии добычи в соответствии с лицензиями и сертификатами. Надзорные ведомства и администрация округа за этим пристально следят. Мы со своей стороны принимаем все доступные меры, чтобы обеспечить безопасность нашего производства для окружающей среды", - заверил руководитель.