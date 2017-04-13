В рамках Уральской промышленно-экономической недели.

Представители ММК участвуют сразу в двух крупных мероприятиях, стартовавших в Челябинске 11 апреля.

Так, на XVII международной выставке "Уральская промышленно-экономическая неделя" (УПЭН) комбинат представил широкий сортамент современной металлопродукции, в том числе импортозамещающей. В списке высокопрочные и износостойкие свариваемые марки стали, выпускаемые под брендом MAGSTRONG, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК".

На IX международном промышленном форуме "Реконструкция промышленных предприятий – прорывные технологии в металлургии и машиностроении" выступит директор ООО "ММК-Индустриальный парк" (входит в Группу ОАО "ММК") Владимир Дремов. В рамках одной из конференций он расскажет о практических аспектах создания и развития индустриальных парков на Южном Урале.

Следует отметить, что ежегодно форум и УПЭН собирают представителей более 150 компаний, в том числе из Германии, Австрии, Италии, Франции, Японии и Китая.

В их программе запланированы мероприятия по актуальным вопросам крупного, среднего и малого бизнеса, инноваций и импортозамещения, российского экспорта. Будут подняты темы подготовки кадров, энергосбережения, промышленной и экологической безопасности.

В рамках научно-практических конференций планируется обсудить важнейшие направления металлургии и машиностроения, также состоятся презентации продукции новых участников проекта. Будет открыта биржа субконтрактинга.