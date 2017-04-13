По индивидуальному проекту.

АО "Екатеринбурггаз" завершило строительство второго ввода для газоснабжения ТЭЦ "Академическая". От газораспределительной станции-3 до новой теплоэлектростанции проложен газопровод I категории давлением 1,2 МПа диаметром 500 миллиметров протяженностью 12 километров.

В соответствии с условиями договора с ПАО "Т Плюс", АО "Екатеринбурггаз" осуществило разработку индивидуального проекта газоснабжения, строительство сети газораспределения с расчетной мощностью 85 тысяч кубометров газа в час и обеспечило технологическое присоединение объекта капстроительства к сетям.

"Это крупнейший объект по технологическому присоединению к газораспределительным сетям "Екатеринбурггаза" за последний год. С запуском данного газопровода обеспечены бесперебойность и надежность газоснабжения Академической ТЭЦ. В случае ремонтных работ или внештатных ситуаций на первой линии подача газа будет осуществляться по резервному пути", - прокомментировал "Уралинформбюро" гендиректор АО "Екатеринбурггаз" Валерий Боровиков.

Это крупнейший объект по технологическому присоединению к газораспределительным сетям "Екатеринбурггаза" за последний год.

Как сообщил в рамках пресс-тура на объект заместитель генерального директора по строительству и инвестициям "Екатеринбурггаза" Дмитрий Украинский, данный проект был крупнейшим как для компании, так и в целом для города за последние годы.

"Ввод второй нитки газопровода позволит повысить надежность работы парогазовой установки, тем самым обеспечит надежное тепло- и электроснабжение потребителей, даст возможность при необходимости проводить ремонтные работы на площадке. В случае возникновения аварийной ситуации на основной нитке, вся нагрузка ляжет на резервный газопровод. Это значит, чтобы ни случилось, газ будет всегда, водогрейные котлы и паровая турбина не выйдут из строя. И наша станция будет работать бесперебойно", - рассказал главный инженер ТЭЦ "Академическая" Олег Баранов.

В случае возникновения аварийной ситуации на основной нитке, вся нагрузка ляжет на резервный газопровод. Это значит, чтобы ни случилось, газ будет всегда.

"Практически все процессы автоматизированы, но человек имеет первую роль, то есть все равно процессом управляет человек и контролирует, как работает автоматика", - рассказал дежурный начальник смены станции Дмитрий Фортынин.

Торжественный ввод в эксплуатацию ТЭЦ "Академическая" - крупнейшего для Екатеринбурга энергопроекта за последние 30 лет - состоялся в сентябре 2016 года. Инвестиции в проект "ТЭЦ "Академическая" составили 11,8 миллиарда рублей. Для газоснабжения теплоэлектростанции "Екатеринбурггаз" ранее осуществил проектирование и строительство подводящего газопровода I категории диаметром 426 миллиметров протяженностью 1 километр.

Следует отметить, что за 2016 год АО "Екатеринбурггаз" выдано 1650 технических условий на технологическое присоединение к сетям для желающих подключить газ и 457 технических условий на техперевооружение для действующих потребителей.

Основная масса обращений - около 1 тысячи - поступила от физических лиц по газификации индивидуальных жилых домов, свыше 200 договоров выдано в адрес юридических лиц на технологическое присоединение объектов капстроительства, обработано также 20 коллективных заявок по газификации дачных и садовых некоммерческих товариществ.