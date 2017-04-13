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"Платон" аукнулся россиянам продуктовым дефицитом12 апреля в 17:05

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Тревогу бьют 34 региона.

Забастовки дальнобойщиков, воюющих с системой "Платон", не прошли даром - в несетевых продуктовых магазинах сократился ассортимент. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Общества защиты прав потребителей (ОЗПП) "Общественный контроль" премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

С конца марта 2017 года, когда водители фур начали протесты, в ОЗПП поступило 116 обращений из 34 регионов с жалобами на оскудение продуктовой корзины в рознице и удорожание отдельных товаров. Особенно показательны в этом плане Дагестан, Коми, Бурятия, Иркутская, Ленинградская, Мурманская области и еще 12 субъектов федерации.

Первыми под удар попали небольшие магазины и киоски. А с дагестанского завода минвод "Рычал-Су" невозможно вывезти готовую продукцию - в республике парализовано движение автомобилей грузоподъемностью более 3 тонн. Компания срочно перестраивает логистику за счет морского и железнодорожного транспорта.

Торговые сети "Народная семья", "Идея", Spar уже получают от контрагентов предупреждения о перебоях с поставками из-за стачки. В крупных сетевых супермаркетах "Дикси", Auchan, "Лента", Metro Cash & Carry, "Азбука вкуса" подобных проблем пока не отмечается.

Между тем Росавтодор считает, что последствия забастовок преувеличены - по данным ведомства, по всей стране простаивает не более 200 машин.

Стоит добавить, что протестные акции продолжаются во многих городах. Так, уральские шоферы "окопались" на Екатеринбургской кольцевой автодороге и возле деревни Плеханово в Тюменской области. Главное требование - полная отмена платы за проезд по федеральным трассам. Сейчас ставка за километр пути составляет 1,53 рубля, с 15 апреля она вырастет до 1,91 рубля.

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