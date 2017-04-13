Рустама Тимуршина.

Руководителем челябинского ООО "Общественный городской транспорт", созданного взамен обанкротившегося МУП "Челябатвотранс", назначили Рустама Тимуршина. Он владеет четвертью доли фирмы ООО "Первая гильдия", которая обслуживает маршруты №14 и 36.

В пресс-службе администрации Челябинска "Уралинформбюро" отказали в комментариях. В ООО "Первая гильдия" заявили, что Тимуршина нет на месте. Дать его сотовый там отказались. У начальника управления транспорта мэрии Романа Болотова оперативно получить комментарий не удалось.

Стоит добавить, что новое ООО "Общественный городской транспорт" на 100% принадлежит муниципалитету. Туда уже начали переводить водителей и кондукторов с "Челябавтотранса".