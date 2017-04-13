Готовится запуск еще двух месторождений.

ООО "РН-Уватнефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", добыло 5 миллионов тонн нефти на Центральном Увате.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, именно с Центральным центром освоения (ЦЦО) связаны перспективы развития Уватского проекта.

За 2010-2015 годы на ЦЦО введены в промышленную эксплуатацию Тямкинское, Южно-Петьегское, Радонежское и Протозановское месторождения. Их суммарная среднесуточная добыча превышает 3,6 тысячи тонн нефти.

Более 2 тысяч тонн из этого объема приходится на Протозановское месторождение – технологическое ядро освоения средних и мелких месторождений-спутников, планируемых к вводу в течение 10 лет (их совокупные запасы нефти по категории С1+С2 - более 48 миллионов тонн). За 2016 год добыча на Протозане выросла более чем втрое. Сказалось применение современных технологических решений, ввод новых энергомощностей (газопоршневых электростанций), увеличение скорости бурения и запуска новых скважин. Важным фактором стали геолого-технические мероприятия, в том числе по снижению потерь нефти.

В 2017 году на Центральном Увате запланирован запуск в промышленную эксплуатацию еще двух месторождений – Северо-Тямкинского и Косухинского. До 2021 года число пробуренных скважин на ЦЦО достигнет 390.

Стоит напомнить, что "РН-Уватнефтегаз" выступает оператором Уватского проекта, разрабатывая 10 месторождений на 19 лицензионных участках в Тюменской области. На сегодня их ожидаемые извлекаемые запасы нефти оцениваются в 167 миллионов тонн по категории АВ1С1+В2С2. Показатель ежегодной добычи увеличился с 1,2 миллиона тонн в 2004 году до 11,6 миллиона тонн.