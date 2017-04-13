×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Гражданские самолеты не пустят в СевастопольСегодня в 11:58

  • Текст

Военные - в приоритете.

Севастополь рискует остаться без гражданской авиации – правительство РФ грозит лишить его средств на реконструкцию аэропорта Бельбек, пишет "Коммерсантъ". Сейчас там обслуживаются лишь военные самолеты, поэтому требуется построить дополнительный сектор.

Если городские власти не найдут инвестора, федеральная программа развития Крыма будет пересмотрена. 1,7 миллиарда рублей, зарезервированные в ней для авиаузла Севастополя, утекут на другие цели. Окончательно вопрос с финансированием пока не решен.

Поиск желающих вложиться в стройку длится три года. То бизнесмены оказываются слишком экономными, то мешает недооформленная документация. Так или иначе, дело не двигается, что вызывает недовольство Москвы.

Вместе с тем в Кремле понимают: частникам невыгодно инвестировать в объект, где на первом месте всегда будут интересы военных, способных закрыть его в любой момент. Такое мнение высказал спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Свердловская область теряет красный оттенок.

Барак свердловский предвыборный

Барак свердловский предвыборный

В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.

Догнать и перегнать Москву

Догнать и перегнать Москву

Предвыборные цели губернатора Куйвашева.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×