Гражданские самолеты не пустят в СевастопольСегодня в 11:58
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Военные - в приоритете.
Севастополь рискует остаться без гражданской авиации – правительство РФ грозит лишить его средств на реконструкцию аэропорта Бельбек, пишет "Коммерсантъ". Сейчас там обслуживаются лишь военные самолеты, поэтому требуется построить дополнительный сектор.
Если городские власти не найдут инвестора, федеральная программа развития Крыма будет пересмотрена. 1,7 миллиарда рублей, зарезервированные в ней для авиаузла Севастополя, утекут на другие цели. Окончательно вопрос с финансированием пока не решен.
Поиск желающих вложиться в стройку длится три года. То бизнесмены оказываются слишком экономными, то мешает недооформленная документация. Так или иначе, дело не двигается, что вызывает недовольство Москвы.
Вместе с тем в Кремле понимают: частникам невыгодно инвестировать в объект, где на первом месте всегда будут интересы военных, способных закрыть его в любой момент. Такое мнение высказал спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, передает "Уралинформбюро".
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