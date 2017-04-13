На щитах вдоль трасс.

Росавтодор добивается права курировать размещение наружной рекламы вдоль федеральных дорог и получать с этого деньги, пишет "Коммерсантъ". Соответствующие поправки в закон "О рекламе" разработаны, дело за отзывом от ФАС.

Щиты, о которых идет речь, располагаются на подконтрольной Росавтодору территории в границах полос отвода дороги. А торги на размещение конструкций проводят муниципалитеты, они же имеют доход с рекламы. Ведомство усматривает в этом ущемление своих прав, передает "Уралинформбюро".