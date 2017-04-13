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Продажи летающих авто стартуют 20 апреляСегодня в 14:08

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Покупателей ждут в Монако.

С 20 апреля поступят в продажу летающие автомобили. Об этом объявил производитель - словацкая компания AeroMobil.

Презентация долгожданного AeroMobil Flying Car 3.0 пройдет на автошоу в Монако. Как следует из названия, это уже третье поколение чудо-машины. Ее создатель Штефан Кляйн, бывший дизайнер Audi, BMW и Volkswagen, познакомил публику с первой моделью еще в 1990 году. Десятилетия ушли на развитие концепции.

Без топлива и пассажиров аэромобиль весит 450 килограммов, имеет длину 6 метров и ширину 2,2 метра. Размах крыльев достигает 8,3 метра. Трубчатое шасси выполнено из стали, а кузовные панели, колеса и складные крылья - из карбона.

Бензиновый 4-цилиндровый двигатель в сотню "лошадей" приводит в движение колеса и винт, расходуя 15 литров в час. По земле машина разгоняется до 160 километров в час, в воздухе – до 200 километров. Лететь без дозаправки можно 700 километров, а ехать – 875. Для взлета нужна 250-метровая полоса, приземлиться же можно и на 50-метровом отрезке. Кроме водительских прав, владельцу авто понадобится лицензия пилота, передает "Уралинформбюро".

Минувшей осенью была озвучена цена AeroMobil Flying Car 3.0 - от 200 тысяч евро.

Фото: www.aeromobil.com

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