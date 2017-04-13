×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Уральские энергетики вложат в ремонт сетей 1,1 миллиардаСегодня в 16:14

  • Текст

В течение года.

В 2017 году ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") направит 1,1 миллиарда рублей на ремонт электросетей Урала, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Будет заменено 7,4 тысячи изоляторов, отремонтировано более 1,4 тысячи фундаментов опор линий электропередачи, смонтировано 432 километра грозотроса. Кроме того, энергетики планируют вырубить около 1000 деревьев, которые могут упасть на провода. Также специалисты расчистят 5,7 тысячи гектаров трасс ЛЭП.

Ремонтная программа предполагает обновление оборудования на уральских подстанциях. На объектах поставят 1,1 тысячи новых фаз разъединителей и 313 выключателей. Первыми подстанциями, на которых установят новые элегазовые выключатели, станут 220 кВ "Бузулукская" в Оренбургской области и 220 кВ "Звездная" в Удмуртской Республике.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Свердловская область теряет красный оттенок.

Барак свердловский предвыборный

Барак свердловский предвыборный

В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.

Догнать и перегнать Москву

Догнать и перегнать Москву

Предвыборные цели губернатора Куйвашева.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×