В течение года.

В 2017 году ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") направит 1,1 миллиарда рублей на ремонт электросетей Урала, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Будет заменено 7,4 тысячи изоляторов, отремонтировано более 1,4 тысячи фундаментов опор линий электропередачи, смонтировано 432 километра грозотроса. Кроме того, энергетики планируют вырубить около 1000 деревьев, которые могут упасть на провода. Также специалисты расчистят 5,7 тысячи гектаров трасс ЛЭП.

Ремонтная программа предполагает обновление оборудования на уральских подстанциях. На объектах поставят 1,1 тысячи новых фаз разъединителей и 313 выключателей. Первыми подстанциями, на которых установят новые элегазовые выключатели, станут 220 кВ "Бузулукская" в Оренбургской области и 220 кВ "Звездная" в Удмуртской Республике.