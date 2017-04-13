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"РН-Уватнефтегаз" оценил линейных руководителейСегодня в 12:51

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На хорошо и отлично.

Линейные руководители ООО "РН-Уватнефтегаз" прошли оценку лидерских компетенций. Пилотный проект охватил 87 управленцев среднего звена, от директора нефтепромысла до замначальника участка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Среди критериев были увлеченность работой, готовность достигать результата, прикладывая дополнительные усилия, стремление брать на себя ответственность.

"Все участники показали хорошую исполнительность и способность эффективно решать сложные производственные задачи. Кроме того, нам удалось точечно определить зоны развития для каждого сотрудника", - отметила начальник отдела развития и оценки персонала "РН-Уватнефтегаза" Елена Рудык.

По итогам проекта разработана целевая обучающая программа, по которой уже 43 руководителя смогли укрепить свои сильные стороны и подкорректировать слабые.

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