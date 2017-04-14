Депутаты обещают контролировать траты.

Стройкомплекс Среднего Урала получил из регионального бюджета дополнительные 2,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.

Прибавку обеспечили депутаты Заксобрания, которые на заседании 11 апреля скорректировали закон о бюджете-2017. Годовой объем доходов региона предложено увеличить на 6,86 миллиарда рублей, расходов - на 9,28 миллиарда. Среди прочих статей (здравоохранение, агропром, дорожное хозяйство) оказалось и строительство, которому выделили 2,3 миллиарда.

На сайте областного Минстроя приток "лишних" миллиардов в бюджет объясняют скачком поступлений от налога на прибыль. Впрочем, депутат ЗакСо Михаил Зубарев в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" такую версию не подтвердил. "Может быть, сегменты стройотрасли этот рост и обеспечили, и Минстрой записал себе это в карму", - пошутил он. Тем не менее народные избранники проконтролируют, на какие цели пойдет бюджетная прибавка. "Каждый депутат по своему избирательному округу будет отслеживать, как осваиваются деньги и как проходят торги. Нужно, чтобы на объекты зашел нормальный подрядчик", - подчеркнул Михаил Зубарев.

Пока в планах значится возведение бюджетного жилья, строительство и реконструкция школ и детсадов, а также тренировочных площадок в рамках подготовки к мундиалю-2018. Часть средств пойдет на обновление Дома культуры в поселке Верхнее Дуброво, реконструкцию здания Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Кроме того, намечено построить садик в микрорайоне Академический, Дворец технического творчества в Верхней Пышме, пожарное депо в селе Серебрянка и бизнес-инкубатор в Краснотурьинске.