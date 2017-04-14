Навыки отработают за два дня.

Сотрудникам администраций свердловских городов объяснят, как повысить инвестиционную привлекательность территорий. Двухдневное обучение охватит чиновников 36 муниципалитетов, пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики области.

Своими знаниями поделится московский автор Андрей Крылов - ведущий программ обучения в более чем 30 регионах РФ. "Наилучшим образом взрослые люди учатся через реальные действия при решении актуальных для них задач", - пояснил он суть методики.

Обучение чиновников станет очередным шагом в создании территориальных агентств инвестиционного развития. До конца 2017 года пилотные структуры появятся в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, Североуральске, Карпинске и Краснотурьинске.