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Свердловские города научат искать инвесторовСегодня в 13:52

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Навыки отработают за два дня.

Сотрудникам администраций свердловских городов объяснят, как повысить инвестиционную привлекательность территорий. Двухдневное обучение охватит чиновников 36 муниципалитетов, пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики области.

Своими знаниями поделится московский автор Андрей Крылов - ведущий программ обучения в более чем 30 регионах РФ. "Наилучшим образом взрослые люди учатся через реальные действия при решении актуальных для них задач", - пояснил он суть методики.

Обучение чиновников станет очередным шагом в создании территориальных агентств инвестиционного развития. До конца 2017 года пилотные структуры появятся в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, Североуральске, Карпинске и Краснотурьинске.

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