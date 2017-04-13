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"РН-Уватнефтегаз" подвел итоги зимнего завозаСегодня в 14:22

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На строящиеся объекты.

В минувшем сезоне между промыслами ООО "РН-Уватнефтегаз" и базами материально-технических ресурсов было проложено около 1200 километров зимних автодорог. По ним транспортировались в основном материалы и оборудование для инженерной подготовки кустовых площадок, возведения трубопроводов и энергообъектов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

За зимний период на месторождения Уватского проекта завезены шесть силовых автотрансформаторов весом от 63 до 90 тонн, а также уникальный, изготовленный по индивидуальному заказу реактор, вес которого вместе с автопоездом превысил 160 тонн.

Агрегаты предназначены для трех подстанций 220 кВ, которые строятся одновременно с высоковольтной ЛЭП 220 кВ на Усть-Тегусском месторождении. Линия протяженностью 327 километров свяжет отдаленные промыслы с Единой энергосистемой России. В результате компания сможет сократить объемы дизельной генерации и снизить затраты на электроэнергию.

При доставке крупнотоннажного оборудования были приняты все необходимые меры безопасности. На зимниках приостанавливали движение в обоих направлениях, грузы шли в сопровождении охраны. Водители тягачей прошли обучение навыкам езды в зимний период. Проводилось дополнительное укрепление и подсыпка трасс.

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