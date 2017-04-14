Жители заплатят.

В Свердловской области ищут подрядчика, который занесет все дороги и мосты региона в единую базу данных. По задумке, она будет максимально отражать реальное положение дел: ямы, ухабы, грязь и пробки.

Согласно конкурсной документации Управтодора, до 30 ноября 2017 года победитель должен обследовать 1 586 километров проезжей части, фиксируя все дефекты на камеру. Кроме того, нужно предложить варианты организации движения на опасных участках, передает "Уралинформбюро". За все про все выделяется 35 миллионов рублей из областной казны. Что будут делать с собранной информацией, не уточняется.