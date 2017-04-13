За 2017 год.

В 2017 году ООО "РН-Уватнефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", планирует ввести в эксплуатацию три новых месторождения – Северо-Тямкинское, Северо-Тамаргинское и Косухинское.



Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, освоение новых участков недр позволит сохранить темпы роста добычи нефти и двигаться в рамках стратегии Роснефти по восполнению ресурсной базы.



Стоит напомнить, что за 12 лет ежегодная добыча нефти на Увате выросла со стартовых 1,2 миллиона тонн до 11,6 миллиона тонн. Рекордным стал 2016 год, когда на месторождениях были введены в эксплуатацию 87 новых скважин - на 19% больше, чем годом ранее. Кроме того, "РН-Уватнефтегаз" получил право пользования Юганским-13, Юганским-20 и Тайтымским месторождениями сроком на 25 лет. Их совокупные извлекаемые запасы нефти составляют 4,5 миллиона тонн.