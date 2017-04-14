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Минфин воздержался от резкого повышения "ценового градуса"Сегодня в 10:50

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На пол-литра накинут 15 рублей.

Минимальная розничная цена за пол-литра водки в России вырастет со 190 до 205 рублей. Приказ Минфина РФ сейчас проходит регистрацию в Минюсте, передает "Уралинформбюро".

Повышение связано с ростом акциза на крепкие алкогольные напитки с 1 января 2017 года. Минимальную цену хотели поднять до 219 рублей, но Минфин отверг эту идею, опасаясь роста доли контрафакта на рынке.

В будущем минимальная цена на водку в России будет рассчитываться автоматически - с учетом ставки акциза, надбавки производителя, оптовой и розничной накрутки. Чиновники сейчас согласовывают алгоритм этого процесса.

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