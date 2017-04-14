И бизнес-проектам.

В Свердловской области ждут масштабную делегацию из Италии. Как рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона, визит запланирован на вторую половину июня.

Делегацию возглавит чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини. В ее состав войдут представители около 70 компаний химической и легкой промышленности, а также занятых в сфере строительства и машиностроения. Они проведут переговоры с руководством области и местными предпринимателями.

"Итальянские технологии хорошо известны на уральских предприятиях. Вместе с тем мы планируем обсуждать вопросы углубления партнерства – локализацию производства на Урале", - прокомментировал предстоящее событие министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев.