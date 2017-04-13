Эксперимент начнется летом.

Летом 2017 года в екатеринбургском микрорайоне Академический стартует продажа квартир по схеме долевого участия. Огромный 8-блочный дом переменной этажности, в котором жилье будет "долевым", построят на территории Преображенского квартала. Его возведение уже началось, сообщил 13 апреля заместитель генерального директора АО "РСГ-Академическое" Филипп Третьяков.

"РСГ-Академическое" – дочерняя структура федерального девелопера, Группы компаний "КОРТРОС", занимающейся комплексной застройкой территорий в пяти регионах России. При этом екатеринбургский микрорайон - самый важный, якорный проект. "Наработки, опробованные в Академическом, транслируются на другие наши проекты в регионах, - подчеркивает генеральный директор "КОРТРОС" Станислав Киселев. - Это тренировочное поле и производственная ячейка для передачи опыта на всю Россию".

Руководители ГК "КОРТРОС" и "РСГ-Академическое" презентуют планы по развитию микрорайона

Ценность этого опыта не только в больших объемах сдачи жилья (1 миллион квадратных метров за 10 лет работы), но и в том, что Академический одним из первых внедряет передовые инновации. Например, проект "интеллектуального дома", который еще вчера считался моделью будущего. Сегодня 35 квартир в доме № 13 по улице Шаманова оборудованы "умным" модулем, позволяющим собственнику жилья не только экономить энергоресурсы, но и обеспечивать тройной контроль: за расходом энергии, безопасностью жилища и пожарной ситуацией в квартире. Система "умного дома" позволит поддерживать постоянную связь с управляющей компанией, а в идеале - платить за коммунальные услуги в режиме онлайн.

Второй важный эксперимент, на который решилось "РСГ-Академическое", - включить в линейку продаж не только готовое, но и строящееся жилье. Вокруг долевки сегодня ведется много споров, в том числе и потому, что многие застройщики применяют ее безграмотно. В Академическом будут вводить продажи по ДДУ (договор долевого участия) пошагово. Для начала нужно понять, насколько такая услуга востребована среди потенциальных жителей микрорайона. Гарантом надежности этого варианта выступит главный кредитор проекта - Сбербанк РФ. С 1 апреля 2017 года сбербанковская ставка по ипотечному кредиту снизилась до 8,9%. Не исключено, что другие банки-партнеры Академического тоже сбросят процент.

И еще одна безусловная "фишка" Академического - ставка на развитие социальной сферы и элементов экосистемы. Так, буквально бок о бок с Преображенским кварталом в ближайшем будущем появится одноименный парк площадью 50 гектаров - с аттракционами, музеем Невьянской иконы и большим прудом, соединенным с речкой Патрушихой. Доминанта парка - Храм во имя святых строителей уже построен. По другую сторону от парка запланировано строительство Дворца дзюдо, чья сметная стоимость - 650 миллионов рублей. Несмотря на название, на арене дворца будут проходить соревнования практически по всем видам единоборств. "В середине этого года выходим на государственную экспертизу проекта, - поделился планами генеральный директор АО "РСГ-Академическое" Виктор Киселев. - С 2019 года попытаемся войти в федеральную программу, и если все получится, к 2020 году Дворец дзюдо будет готов".

Другой знаковый социальный объект - медкластер, включающий новые здания для Уральского государственного медицинского университета и института ОММ, несколько научных институтов, поликлинику со станцией скорой помощи и обширную производственную зону. Он начнет строиться уже в этом году в рамках частно-государственного партнерства.