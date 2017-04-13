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Нефтяники Увата защитились от энергодефицитаСегодня в 19:15

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Новой электростанцией.

"РН-Уватнефтегаз" укрепляет энергомощности Восточного центра освоения Уватского проекта. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, важным шагом стал ввод газопоршневой электростанции (ГПЭС) на Усть-Тегусском месторождении.

Таким образом, до присоединения к Единой энергосистеме России в 2018 году промыслы надежно обеспечены электроэнергией.

Полезная электрическая мощность ГПЭС составляет 18 МВт, при максимальном проектном значении - 25 МВт. Станция рассчитана на потребление около 200 тысяч кубометров топлива в сутки, что повысит уровень рационального использования попутного нефтяного газа.

Сейчас на Восточный центр приходится более 80% добычи нефти "РН-Уватнефтегаза". Там разрабатываются пять крупнейших месторождений проекта: Усть-Тегусское, Урненское, Западно-Эпасское, Южно-Гавриковское, имени Малыка. Запуск электростанции позволит ускорить их освоение.

Ранее на Усть-Тегусском месторождении была введена в эксплуатацию вторая очередь газотурбинной электростанции на 60 МВт, также работающая на попутном газе.

Стоит отметить, что в рамках создания сетевой инфраструктуры и ее подключения к ЕЭС "РН-Уватнефтегазу" предстоит построить более 315 километров высоковольтных линий и несколько подстанций.

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