×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Нефтяные запасы Увата вдвое перекрыли добычу13 апреля в 21:20

  • Текст

У проекта блестящие перспективы.

Объем извлекаемых запасов ООО "РН-Уватнефтегаз" по итогам 2016 года достиг 26,4 миллиона тонн. Это более чем вдвое превышает годовую добычу нефти, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

В 2015 году показатель по запасам был в 1,6 раза меньше.

Успех достигнут за счет увеличения объемов сейсморазведки и поисково-разведочного бурения, а также получения качественных данных геофизических исследований. В 2016 году "РН-Уватнефтегаз" провел 3Д-сейсморазведку на площади 1,1 тысячи квадратных километров, что на 42% больше, чем годом ранее. Было пробурено 13 поисковых и разведочных скважин.

Серьезные перспективы нефтяники связывают с тремя новыми лицензионными участками - Юганским-13, Юганским-20 и Тайтымским. Их извлекаемые запасы составляют 4,5 миллиона тонн нефти, а ресурсы - 73 миллиона тонн.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Свердловская область теряет красный оттенок.

Барак свердловский предвыборный

Барак свердловский предвыборный

В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.

Догнать и перегнать Москву

Догнать и перегнать Москву

Предвыборные цели губернатора Куйвашева.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×