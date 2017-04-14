У проекта блестящие перспективы.

Объем извлекаемых запасов ООО "РН-Уватнефтегаз" по итогам 2016 года достиг 26,4 миллиона тонн. Это более чем вдвое превышает годовую добычу нефти, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

В 2015 году показатель по запасам был в 1,6 раза меньше.

Успех достигнут за счет увеличения объемов сейсморазведки и поисково-разведочного бурения, а также получения качественных данных геофизических исследований. В 2016 году "РН-Уватнефтегаз" провел 3Д-сейсморазведку на площади 1,1 тысячи квадратных километров, что на 42% больше, чем годом ранее. Было пробурено 13 поисковых и разведочных скважин.

Серьезные перспективы нефтяники связывают с тремя новыми лицензионными участками - Юганским-13, Юганским-20 и Тайтымским. Их извлекаемые запасы составляют 4,5 миллиона тонн нефти, а ресурсы - 73 миллиона тонн.