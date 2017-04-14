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В Тюменской области грядет потепление инвестклиматаСегодня в 18:04

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Бизнес и чиновники ищут общий язык.

В Тюменской области организуют профильные площадки для дискуссий между бизнесом и государственными органами. Такое предложение высказал глава региона Владимир Якушев на заседании совета по улучшению инвестклимата, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора.

"Мы постоянно трудимся над тем, чтобы в Тюменской области создать все условия для ведения бизнеса, чтобы можно было максимально легко и быстро открывать свое дело, выгодно и просто его развивать", - сказал Якушев, отметив, что в регионе существует целый перечень программ помощи предпринимателям.

Само заседание стало примером конструктивного диалога: были озвучены вопросы к теруправлениям ФНС и Россельхознадзора. Ранее откровенный разговор позволил снять претензии бизнес-сообщества к МЧС и Роспотребнадзору.

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