Местного производства.

В Ишиме запущено производство пряников. Проект стоимостью 25 миллионов рублей был реализован индивидуальным предпринимателем Владимир Лукошин на базе бывшего хлебозавода. 17 миллионов рублей из вложенных средств - заемные. При этом 10 миллионов рублей - инвестзаем в Фонде "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области, инвестор приобрел имущественный комплекс хлебзавода общей площадью более 5 тысяч квадратных метров, отремонтировал производственные цеха, установил и марте запустил технологическую линию по производству пряников.

Пока на кондитерской фабрике "Сибирское лукошко" производят 2 тонны продукции. Это 4 видов пряников: "Невский", "Имбирный", "Воронежский", "Мятный". В целом мощности предприятия позволяют выпускать 240 тонн кондитерских изделий в месяц. Уже заключено 70 контрактов на поставку продукции.

В результате реализации проекта планируется создать 30 новых рабочих мест для жителей Ишима и Ишимского района. В настоящий момент там трудоустроено 13 сотрудников.

На новом производстве уже побывал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. "Продукция вкусная, немаловажно, что приготовлена с использованием натуральных ингредиентов, как говорят, знакомый с детства вкус", - поделился он.

"Два года назад на этом хлебозаводе возникли проблемы, и вот сейчас мы видим, как производственная площадка возрождается и оживает. Это, в том числе, демонстрирует активность местных властей в работе с инвесторами. Муниципалитетам, которые сами активно двигаются в привлечении инвестиций, помогать легче. Региональное правительство оказывает все возможные виды поддержки. В Ишиме развиваются сельхозпереработка, пищевая промышленность. Есть еще ряд интересных проектов, которые будут реализованы в муниципалитете", - отметил губернатор.