Тюменцев накормят воронежскими и невскими пряникамиСегодня в 13:05
- Текст
Местного производства.
В Ишиме запущено производство пряников. Проект стоимостью 25 миллионов рублей был реализован индивидуальным предпринимателем Владимир Лукошин на базе бывшего хлебозавода. 17 миллионов рублей из вложенных средств - заемные. При этом 10 миллионов рублей - инвестзаем в Фонде "Инвестиционное агентство Тюменской области".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области, инвестор приобрел имущественный комплекс хлебзавода общей площадью более 5 тысяч квадратных метров, отремонтировал производственные цеха, установил и марте запустил технологическую линию по производству пряников.
Пока на кондитерской фабрике "Сибирское лукошко" производят 2 тонны продукции. Это 4 видов пряников: "Невский", "Имбирный", "Воронежский", "Мятный". В целом мощности предприятия позволяют выпускать 240 тонн кондитерских изделий в месяц. Уже заключено 70 контрактов на поставку продукции.
В результате реализации проекта планируется создать 30 новых рабочих мест для жителей Ишима и Ишимского района. В настоящий момент там трудоустроено 13 сотрудников.
На новом производстве уже побывал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. "Продукция вкусная, немаловажно, что приготовлена с использованием натуральных ингредиентов, как говорят, знакомый с детства вкус", - поделился он.
"Два года назад на этом хлебозаводе возникли проблемы, и вот сейчас мы видим, как производственная площадка возрождается и оживает. Это, в том числе, демонстрирует активность местных властей в работе с инвесторами. Муниципалитетам, которые сами активно двигаются в привлечении инвестиций, помогать легче. Региональное правительство оказывает все возможные виды поддержки. В Ишиме развиваются сельхозпереработка, пищевая промышленность. Есть еще ряд интересных проектов, которые будут реализованы в муниципалитете", - отметил губернатор.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:42
Екатеринбургские депутаты лишатся денег на содержание помощниц
Если будут прогуливать заседания.Сегодня в 19:25
Россель обогнал Чернецкого по доходам
Заработав в два раза больше.Сегодня в 19:22
Тюменский бизнес прельщают арендой памятников за 1 рубль
Но реставрация - за счет арендатора.Сегодня в 18:54
Холманских остался без машины
Он продал ВАЗ-21061.Сегодня в 18:32
Российским автомобилистам пообещали 3-летнее ОСАГО
Вместо годового.Сегодня в 18:27
В России введут электронный больничный
С лета.Сегодня в 18:15
Свердловские оборонщики вооружатся супертехнологиями
С подачи Куйвашева.Сегодня в 18:04
В Тюменской области грядет потепление инвестклимата
Бизнес и чиновники ищут общий язык.Сегодня в 18:03
У Путина и Медведева сократились доходы
По итогам 2016 года.Сегодня в 17:46
Молодежь Роспана фонтанирует идеями
На благо Нового Уренгоя.Сегодня в 17:42
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:38
Жительница Прикамья пригрозила взорвать автобус
Вместе с пассажирами.Сегодня в 17:12
В Тюмени ребенок оказался заблокирован в багажнике машины
Которую хозяин оставил без присмотра.Сегодня в 17:07
В Екатеринбурге увеличили расходы на транспортную реформу
И подготовку к ней.Сегодня в 17:04
Челябинец выстрелил автомобилисту в лицо
Из газового пистолета.
Главные новости
- Сегодня в 18:03У Путина и Медведева сократились доходы
- Сегодня в 16:36Трое екатеринбуржцев избили подростка у Драмтеатра
- Сегодня в 15:14Следователя по делу Юревича обвинили в подделке доказательств
- Сегодня в 14:40В Екатеринбурге у вокзала нашли отрезанную голову
- Сегодня в 13:11В Кыштыме ветер повалил футбольные ворота на школьника
Аналитика
Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева
Свердловская область теряет красный оттенок.
Барак свердловский предвыборный
В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.
Догнать и перегнать Москву
Предвыборные цели губернатора Куйвашева.