×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тюменцев накормят воронежскими и невскими пряникамиСегодня в 13:05

  • Текст

Местного производства.

В Ишиме запущено производство пряников. Проект стоимостью 25 миллионов рублей был реализован индивидуальным предпринимателем Владимир Лукошин на базе бывшего хлебозавода. 17 миллионов рублей из вложенных средств - заемные. При этом 10 миллионов рублей - инвестзаем в Фонде "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области, инвестор приобрел имущественный комплекс хлебзавода общей площадью более 5 тысяч квадратных метров, отремонтировал производственные цеха, установил и марте запустил технологическую линию по производству пряников.

Пока на кондитерской фабрике "Сибирское лукошко" производят 2 тонны продукции. Это 4 видов пряников: "Невский", "Имбирный", "Воронежский", "Мятный". В целом мощности предприятия позволяют выпускать 240 тонн кондитерских изделий в месяц. Уже заключено 70 контрактов на поставку продукции.

В результате реализации проекта планируется создать 30 новых рабочих мест для жителей Ишима и Ишимского района. В настоящий момент там трудоустроено 13 сотрудников.

На новом производстве уже побывал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. "Продукция вкусная, немаловажно, что приготовлена с использованием натуральных ингредиентов, как говорят, знакомый с детства вкус", - поделился он.

"Два года назад на этом хлебозаводе возникли проблемы, и вот сейчас мы видим, как производственная площадка возрождается и оживает. Это, в том числе, демонстрирует активность местных властей в работе с инвесторами. Муниципалитетам, которые сами активно двигаются в привлечении инвестиций, помогать легче. Региональное правительство оказывает все возможные виды поддержки. В Ишиме развиваются сельхозпереработка, пищевая промышленность. Есть еще ряд интересных проектов, которые будут реализованы в муниципалитете", - отметил губернатор.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Свердловская область теряет красный оттенок.

Барак свердловский предвыборный

Барак свердловский предвыборный

В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.

Догнать и перегнать Москву

Догнать и перегнать Москву

Предвыборные цели губернатора Куйвашева.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×