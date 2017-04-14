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Тюменский бизнес прельщают арендой памятников за 1 рубльСегодня в 19:22

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Но реставрация - за счет арендатора.

Власти Тюменской области нашли оригинальный способ привлечь бизнесменов к ремонту объектов культурного значения - сдавать им памятники истории и архитектуры в аренду за… 1 рубль. Сразу объявились желающие.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства региона, схема "рублевой аренды" прописана в федеральном законодательстве. Существует два пути передачи прав на арендуемый памятник. В первом случае инвестор выкупает здание за рыночную стоимость (при этом заказывается независимая экспертиза, после чего объявляются торги). Второй способ - сдать объект в 7-летнюю аренду за символическую годовую плату 1 рубль за "квадрат", но арендатор обязуется восстановить постройку за свой счет. Если работы проведены, а срок аренды истек, памятник переходит в собственность реставратора.

В регионе насчитали более 240 подходящих объектов культурного наследия: 221 в Тобольске, 22 в центре Тюмени, несколько в Ишиме.

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