А податься им некуда.

Градообразующее предприятие "Уфалейникель" (входит в "Русникель") продолжает сокращать персонал. По данным на 13 апреля уволены 1548 работников, на очереди еще 267 человек. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.

В штате оставлено порядка 300 сотрудников: те, кто будет консервировать цеха, и декретницы.

"1021 человек из числа уволенных обратился в службу занятости. Мы стараемся искать возможности для их трудоустройства, провели мини-ярмарку, но вакансий в Верхнем Уфалее мало", - отметили в управлении.

Дирекция завода предупредила о массовом сокращении штата в марте 2017 года. С 1 апреля производство остановлено на неопределенный срок – низкие цены на сырье парализовали никелевую отрасль.