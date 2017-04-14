×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Уфалейникель" оставил без работы 1800 человекСегодня в 16:16

  • Текст

А податься им некуда.

Градообразующее предприятие "Уфалейникель" (входит в "Русникель") продолжает сокращать персонал. По данным на 13 апреля уволены 1548 работников, на очереди еще 267 человек. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.

В штате оставлено порядка 300 сотрудников: те, кто будет консервировать цеха, и декретницы.

"1021 человек из числа уволенных обратился в службу занятости. Мы стараемся искать возможности для их трудоустройства, провели мини-ярмарку, но вакансий в Верхнем Уфалее мало", - отметили в управлении.

Дирекция завода предупредила о массовом сокращении штата в марте 2017 года. С 1 апреля производство остановлено на неопределенный срок – низкие цены на сырье парализовали никелевую отрасль.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Свердловская область теряет красный оттенок.

Барак свердловский предвыборный

Барак свердловский предвыборный

В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.

Догнать и перегнать Москву

Догнать и перегнать Москву

Предвыборные цели губернатора Куйвашева.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×