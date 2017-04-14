"Уфалейникель" оставил без работы 1800 человекСегодня в 16:16
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А податься им некуда.
Градообразующее предприятие "Уфалейникель" (входит в "Русникель") продолжает сокращать персонал. По данным на 13 апреля уволены 1548 работников, на очереди еще 267 человек. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.
В штате оставлено порядка 300 сотрудников: те, кто будет консервировать цеха, и декретницы.
"1021 человек из числа уволенных обратился в службу занятости. Мы стараемся искать возможности для их трудоустройства, провели мини-ярмарку, но вакансий в Верхнем Уфалее мало", - отметили в управлении.
Дирекция завода предупредила о массовом сокращении штата в марте 2017 года. С 1 апреля производство остановлено на неопределенный срок – низкие цены на сырье парализовали никелевую отрасль.
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