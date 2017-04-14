Не имеющую аналогов в стране.

В конце 2017 года на базе ООО "РН-Уватнефтегаз" планируется испытать уникальную отечественную технологию – программу для моделирования откликов каротажа во время бурения скважин.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, это решение позволяет существенно оптимизировать процесс бурения. Кроме того, создает реальную конкуренцию западным нефтесервисным компаниям в сфере строительства технологически сложных скважин.

Стоит отметить, что разработчик проекта – резидент бизнес-инкубатора Тюменского технопарка.