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"РН-Уватнефтегаз" опробует российскую технологию "умного" буренияСегодня в 16:14

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Не имеющую аналогов в стране.

В конце 2017 года на базе ООО "РН-Уватнефтегаз" планируется испытать уникальную отечественную технологию – программу для моделирования откликов каротажа во время бурения скважин.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, это решение позволяет существенно оптимизировать процесс бурения. Кроме того, создает реальную конкуренцию западным нефтесервисным компаниям в сфере строительства технологически сложных скважин.

Стоит отметить, что разработчик проекта – резидент бизнес-инкубатора Тюменского технопарка.

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