Свердловские оборонщики вооружатся супертехнологиямиСегодня в 18:15
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С подачи Куйвашева.
Союз предприятий оборонных отраслей Свердловской области будет сотрудничать с технопарком высоких технологий "Университетский". Договоренность об этом была достигнута на заседании президиума организации и свердловского отделения Союза машиностроителей России. Документ планируется подписать в рамках выставки "ИННОПРОМ-2017", сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информполитики.
Встреча была посвящена увеличению доли гражданской продукции на оборонно-промышленных предприятиях региона. Ранее соответствующее поручение дал губернатор Евгений Куйвашев. К 2025 году доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме, выпускаемой организациями ОПК, должна составить не менее 30% против нынешних 19,3%.
"Правительство области готово оказывать всестороннюю поддержку предприятиям оборонно-промышленного комплекса для освоения новой конкурентоспособной продукции, но вы должны ставить конкретные задачи. Например, технопарк "Университетский" оснащен самым современным оборудованием для подготовки высококвалифицированных кадров, но никто за вас не сформулирует, специалист по какому направлению вам сегодня необходим", – подчеркнул глава министерства промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
По данным ведомства, в настоящее время оборонные предприятия Среднего Урала освоили производство нефтегазового и метеорологического оборудования, железнодорожного подвижного состава и городского электротранспорта, медицинских и светотехнических изделий, дорожно-строительной и специальной техники, систем управления, автоматизации и связи, радиоэлектронных компонентов и приборов, электротехники.
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