Послушали и хватит: Минстрой установил новый порядокСегодня в 17:12
- Текст
Дискуссии о новостройках.
Минстрой Свердловской области разрешил проводить публичные слушания по градостроительным вопросам в рабочее время и отменил процедуру гласного голосования. Соответствующее положение опубликовано на сайте ведомства.
Старый порядок предписывал начинать подобные слушания "преимущественно не ранее 18-00". "Выяснилось, что это не представляется возможным", - пояснила агентству представитель департамента информационной политики Свердловской области Анна Крашенинникова.
По мнению депутата Екатеринбургской гордумы Дмитрия Головина, новелла Минстроя смахивает на попытку отсечь от обсуждения градостроительных вопросов горожан, которые в дневное время находятся на работе и потому принять участие в слушаниях не могут. "Это будет уже не глас народа, а глас определённых групп населения. А тех, кто действительно заинтересован, мы не услышим", - беспокоится глава Градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин.
Впрочем, запрет проводить слушания в рабочее время в Екатеринбурге не соблюдается уже давно. Например, недавнее публичное обсуждение застройки Цыганского посёлка было назначено на 11.00, а слушания по планировке квартала улиц Блюхера - Раевского - Комвузовской - Студенческой (застройщик — компания "Стройтэк"), которые запланированы на 26 апреля, начнутся ещё раньше: в 10.00. Поэтому ни к каким особым последствиям отмена пункта "не ранее 18.00" не приведёт, уверен депутат гордумы Анатолий Шарапов.
При этом возникает другая опасность - организованный подвоз на слушания работников бюджетных организаций, которыми легко манипулировать для продавливания того или иного угодного застройщику решения. Этот вариант не исключает председатель правления Свердловской областной общественной организации охраны культурного наследия "Уральский хронотоп" Олег Букин.
Новое положение о слушаниях также отменяет голосование "карточками". Вместо волеизъявления участников теперь будет пофамильный опрос жильцов территории, на которой планируется новая застройка. Пункт 8.4 нового Положения предлагает вести этот опрос "посредством записи предложений и замечаний в период работы экспозиции в книге учета посетителей". По мнению депутата областного Заксобрания Вячеслава Вегнера, при пофамильном голосовании будет гораздо сложнее применить метод "давления массовкой" - как в случаях с публичными слушаниями по застройке у стадиона РТИ. С ним солидарен завкафедрой градостроительства УрГАХУ Сергей Санок: "Поимённое голосование повысит ответственность участников и объективность опроса мнений". Михаил Вяткин в этом смысле настроен скептически: "Бывало, что 90% участников голосовали против проекта, а власти всё равно принимали решение разрешить его".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:30
Установлена личность заказчика теракта в Петербурге
Имя пока не называют.Сегодня в 19:26
Центр занятости Екатеринбурга забит сокращенными сотрудниками МЧС
Им предлагают идти в охранники и сантехники.Сегодня в 19:22
В Госдуме роют могилу Ленину
Большинство россиян - за.Сегодня в 19:11
В Прикамье на трассе опрокинулась иномарка - двое пострадавших
За рулем был пьяный бесправник.Сегодня в 19:10
Челябинцы незаконно вывели за рубеж 31 миллион
Через фирму-однодневку.Сегодня в 19:05
Свердловская прокуратура проверит Успенскую церковь
Стоит или снесена?Сегодня в 18:49
Путь к перевалу Дятлова открыли для транспорта
Вездеходного.Сегодня в 18:47
В Екатеринбурге сотрудник РЖД скончался на рабочем месте
На станции "Гипсовая".Сегодня в 18:29
Пятеро тюменских детей получили травмы в батутном парке
Возбуждено уголовное дело.Сегодня в 18:20
В Тюмени бесправник угнал машину ради похорон кота
В Тобольске.Сегодня в 18:14
Процесс по делу Цыбко переходит к прениям сторон
Защита подготовила 10 томов доказательств.Сегодня в 18:05
В Прикамье многодетная мать прятала труп младенца в шкафу
Несколько дней.Сегодня в 17:51
Никита Трямкин возвращается из "Ванкувера" в "Автомобилист"
Хоккеист играл за клуб НХЛ с 2016 года.Сегодня в 17:32
Россиянам вернут до 120 тысяч за отдых внутри страны
Если СовФед продвинет эту инициативу.Сегодня в 17:21
Непогода прописалась на Среднем Урале
С дождями и мокрым снегом.
Главные новости
- Сегодня в 19:26Центр занятости Екатеринбурга забит сокращенными сотрудниками МЧС
- Сегодня в 18:05В Прикамье многодетная мать прятала труп младенца в шкафу
- Сегодня в 16:21В Екатеринбурге на Бебеля нашли два трупа
- Сегодня в 15:41Свердловские школы "накроют" глушилками
- Сегодня в 14:57В Реже нашли мумию младенца
Аналитика
Кто его купит? Он же памятник!
Государство бессильно спасти старину.
Что не спросит Навальный у Медведева
С трибуны парламента.
Матч-реванш губернатора
Состоится в любую "погоду"?