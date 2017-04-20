Дискуссии о новостройках.

Минстрой Свердловской области разрешил проводить публичные слушания по градостроительным вопросам в рабочее время и отменил процедуру гласного голосования. Соответствующее положение опубликовано на сайте ведомства.

Старый порядок предписывал начинать подобные слушания "преимущественно не ранее 18-00". "Выяснилось, что это не представляется возможным", - пояснила агентству представитель департамента информационной политики Свердловской области Анна Крашенинникова.

По мнению депутата Екатеринбургской гордумы Дмитрия Головина, новелла Минстроя смахивает на попытку отсечь от обсуждения градостроительных вопросов горожан, которые в дневное время находятся на работе и потому принять участие в слушаниях не могут. "Это будет уже не глас народа, а глас определённых групп населения. А тех, кто действительно заинтересован, мы не услышим", - беспокоится глава Градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин.

Впрочем, запрет проводить слушания в рабочее время в Екатеринбурге не соблюдается уже давно. Например, недавнее публичное обсуждение застройки Цыганского посёлка было назначено на 11.00, а слушания по планировке квартала улиц Блюхера - Раевского - Комвузовской - Студенческой (застройщик — компания "Стройтэк"), которые запланированы на 26 апреля, начнутся ещё раньше: в 10.00. Поэтому ни к каким особым последствиям отмена пункта "не ранее 18.00" не приведёт, уверен депутат гордумы Анатолий Шарапов.

При этом возникает другая опасность - организованный подвоз на слушания работников бюджетных организаций, которыми легко манипулировать для продавливания того или иного угодного застройщику решения. Этот вариант не исключает председатель правления Свердловской областной общественной организации охраны культурного наследия "Уральский хронотоп" Олег Букин.

Новое положение о слушаниях также отменяет голосование "карточками". Вместо волеизъявления участников теперь будет пофамильный опрос жильцов территории, на которой планируется новая застройка. Пункт 8.4 нового Положения предлагает вести этот опрос "посредством записи предложений и замечаний в период работы экспозиции в книге учета посетителей". По мнению депутата областного Заксобрания Вячеслава Вегнера, при пофамильном голосовании будет гораздо сложнее применить метод "давления массовкой" - как в случаях с публичными слушаниями по застройке у стадиона РТИ. С ним солидарен завкафедрой градостроительства УрГАХУ Сергей Санок: "Поимённое голосование повысит ответственность участников и объективность опроса мнений". Михаил Вяткин в этом смысле настроен скептически: "Бывало, что 90% участников голосовали против проекта, а власти всё равно принимали решение разрешить его".