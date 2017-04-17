Проект новой аглофабрики ММК получил благословение госэкспертовСегодня в 10:32
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Производство разместят вдали от жилой застройки.
Главгосэкспертиза России завершила рассмотрение проекта строительства новой аглофабрики ММК. Эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов, выдано положительное заключение.
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ОАО "ММК", в рамках проекта будут построены отделения приема и подготовки сырья, аглоцеха, системы десульфурации дымовых газов, объектов энергетической, транспортной инфраструктуры, других зданий и сооружений.
Также предусмотрено сооружение внеплощадочных инженерных сетей, обустройство железнодорожных путей и перегонов, нескольких дорог и путепровода на пересечении автомобильной и железнодорожной трасс.
Проект предполагает применение современного газоочистного оборудования, сама аглофабрика разместиться на удаленной от жилой застройки площадке в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Такой подходы позволит минимизировать негативное воздействие производства на окружающую среду.
Следует отметить, что сейчас в состав агломерационного подразделения горно-обогатительного производства ММК сейчас входят три действующие аглофабрики - №2, №3 и №4. Их суммарная производительность достигает 11,3 миллиона тонн агломерата в год.
Цели нового инвестпроекта - обновить основные фондов комбината, вывести из эксплуатации устаревшую аглофабрики №4 и повысить качество выпускаемой продукции. Объемы производства при этом вырастут до 12,6 миллиона тонн в год.
Благодаря новому оборудованию доменный цех комбината будет обеспечен высококачественным агломератом, произведенным с использованием самых современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий. Фабрика будет производить охлажденный, стабилизированный по фракционному составу агломерат с содержанием железа 58,1%.
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