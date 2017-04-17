Так, Mitsubishi Pajero подорожал на 19,4%.

В России за месяц повысилась стоимость легковых машин нескольких марок. Итоги исследования, проводившегося с середины марта 2017 года, публикует агентство "Автостат".

В списке оказался десяток моделей немецкой BMW. От 0,4% до 1,6% подорожали купе второй серии в комплектации M240i xDrive, седан серии 3, хэтчбек 3GT и шестая серия. От 3,3% до 4,7% выросли в цене седьмая серия, кроссоверы X1, X3, X4, X5 и X6.

Самую большую прибавку показал японский внедорожник Mitsubishi Pajero (до 19,4%). В семействе Suzuki отметились Jimny и SX4 (+1,4% и 1,7%).

Ford увеличил цену кроссовера Kuga на 1,3-2%, передает "Уралинформбюро".

Эксперты связывают корректировку цен с подъемом спроса – по итогам квартала рынок легкового транспорта впервые за 4 кризисных года начал расти.

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