Растущий спрос подстегнул цены на иномаркиСегодня в 15:37
- Текст
Так, Mitsubishi Pajero подорожал на 19,4%.
В России за месяц повысилась стоимость легковых машин нескольких марок. Итоги исследования, проводившегося с середины марта 2017 года, публикует агентство "Автостат".
В списке оказался десяток моделей немецкой BMW. От 0,4% до 1,6% подорожали купе второй серии в комплектации M240i xDrive, седан серии 3, хэтчбек 3GT и шестая серия. От 3,3% до 4,7% выросли в цене седьмая серия, кроссоверы X1, X3, X4, X5 и X6.
Самую большую прибавку показал японский внедорожник Mitsubishi Pajero (до 19,4%). В семействе Suzuki отметились Jimny и SX4 (+1,4% и 1,7%).
Ford увеличил цену кроссовера Kuga на 1,3-2%, передает "Уралинформбюро".
Эксперты связывают корректировку цен с подъемом спроса – по итогам квартала рынок легкового транспорта впервые за 4 кризисных года начал расти.
Ранее по теме:
Россияне нагуляли аппетит к легковушкам
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:29
В Перми бешеный лифт свернул голову собаке
И зажал ногу девушке.Сегодня в 20:18
В Перми в ДТП пострадал 3-месячный ребенок
И его мать.Сегодня в 20:05
В Подмосковье схватили одного из организаторов теракта в Петербурге
Его доставили в Следственный комитет.Сегодня в 19:54
В Березниках при падении люльки автокрана погиб рабочий
Его напарник - в реанимации.Сегодня в 19:38
В Ирбите из-за посыпавшихся многоквартирников дисквалифицировали директора УК
На 1 год.Сегодня в 19:21
Жители южноуральского поселка неделю маются без воды
Холодной и горячей.Сегодня в 19:01
В Челябинске "Град" заподозрили в хищении денег дольщиков
Они ждут квартир с 2013 года.Сегодня в 18:52
Юлия Самойлова вместо Евровидения полетит в Пермь
Она споет там песню Flame Is Burning.Сегодня в 18:51
Тюменские педагоги заменили уроки квестами
И научили этому коллег.Сегодня в 18:43
Депутаты Госдумы от Прикамья померились домами и машинами
Банями и дачами.Сегодня в 18:29
На Южном Урале товарняк переехал женщину
Переходившую пути в неположенном месте.Сегодня в 18:23
Обвиняемый в убийстве югорчанин хранил дома ингредиенты для бомбы
И арсенал оружия.Сегодня в 18:19
В России "капитальных" подрядчиков заставят вступить в СРО
Нововведение позволит защитить права собственников.Сегодня в 18:16
Прокуроры через суд требуют обеспечить Троицк питьевой водой
Без марганца.Сегодня в 18:06
В Тюменской области открылся первый IT-инкубатор
На очереди еще четыре.
Главные новости
- Сегодня в 20:05В Подмосковье схватили одного из организаторов теракта в Петербурге
- Сегодня в 17:22В Верхней Пышме в ДТП со скорой пострадала роженица
- Сегодня в 17:10Бывший вице-мэр Екатеринбурга Липович ушел на завод
- Сегодня в 16:38Пропавшую молодую мать из Верхней Пышмы нашли мертвой в подвале
- Сегодня в 16:11Екатеринбуржец пырнул ножом врача скорой помощи
Аналитика
Что не спросит Навальный у Медведева
С трибуны парламента.
Матч-реванш губернатора
Состоится в любую "погоду"?
Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева
Свердловская область теряет красный оттенок.