Для завершения работ на установке по производству бензинов.

На Антипинском НПЗ – основном производственном активе Группы компаний "Новый Поток" - генподрядной организацией ООО "Строительная Компания ТЕХИНЖСТРОЙ" собран специальный гусеничный кран. Его задача - обеспечить монтаж металлоконструкций и обвязку трубопроводов на недоступной для другой техники высоте, а также в условиях компактности стройплощадки. Работы выполнены в рамках строительства комбинированной установки по производству высокооктановых бензинов (КУПВБ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Гусеничный кран модели СКГ-631 будет использован на заключительном этапе возведения КУПВБ и позволит проводить работы на последних "этажах" установки по производству автомобильных бензинов марки АИ-92 и АИ-95. Главной особенностью спецтехники является возможность поднимать объемные грузы весом более 60 тонн на высоту около 70 метров.

Как отметил президент Группы компаний "Новый Поток" Дмитрий Мазуров, сейчас строительство КУПВБ активно наращивает темпы после зимы, отметившейся аномальными холодами.

"В настоящий момент удалось полностью завершить строительно-монтажные работы (СМР) на основном технологическом оборудовании КУПВБ. В целом, строительство завершено на 85%, уже в третьем квартале 2017 года Антипинский НПЗ планирует приступить к пуско-наладочным работам на установке", - подчеркнул Дмитрий Мазуров.

Дмитрий Мазуров учредил New Stream Group более 10 лет назад. Группа владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. В третьем квартале 2017 года на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.