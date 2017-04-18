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Дачи в свердловской глубинке подорожали почти на четвертьСегодня в 16:38

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Покупатели разбежались.

Продажи на дачном рынке Екатеринбурга за год (с апреля 2016 года) упали почти на 25%. Затишье сохранится до начала летнего сезона, когда цены на участки должны подскочить, рассказала "Уралинформбюро" аналитик федерального ресурса N1.ru Анастасия Гринёва.

Сами дачники объясняют падение спроса резким снижением доходов потенциальных покупателей и сложностями с регистрацией жилья на дачной земле, поскольку она не предназначена для ИЖС.

В Екатеринбурге ценовой разброс очень широкий - от 100 тысяч рублей (12-й километр Чусовского тракта) до 9 миллионов рублей (в районе поселка Совхозный). Цены на участки в уральской столице в этом году выросли в общей сложности на 6,4% - в зависимости от местоположения, наличия благоустроенного дома, инженерных коммуникаций и дорожной сети.

Что касается районов, самый дорогой Сысертский - так называемая уральская Рублевка, где средняя стоимость участка достигает 1,3 миллиона рублей. Самые доступные предложения на сегодня в Режевском районе, где средняя цена - 500 тысяч рублей.

Примечательно, что дачные участки в традиционно дешевых районах - Невьянском и Ревдинском - подорожали заметнее всего (на 22,6%). Как пояснил "Уралинформбюро" аналитик Уральской палаты недвижимости Константин Октаев, всплеск можно объяснить тем, что сразу несколько собственников одновременно выставили свои дачи по хорошим ценам, что спровоцировало удорожание участков по всему району.

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