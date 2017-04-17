На очереди еще четыре.

В Тюмени 17 апреля начал работу первый в регионе IT-инкубатор.

Как сообщил "Уралинформбюро" гендиректор областного Агентства инфраструктурного развития Андрей Саносян, якорный резидент - компания Esoft будет разрабатывать программы для автоматизации систем менеджмента. Вложив в проект 210 миллионов рублей, инвестор рассчитывает выйти на окупаемость через 3 года. Сформирован пакет предзаказов от азиатских клиентов.

По словам А.Саносяна, в штат компании набрано 70 из 150 необходимых специалистов. Кадры для отрасли исправно поставляет Тюменский госуниверситет, интерес к вакансиям проявляют фрилансеры. Агентство предоставило фирме в аренду комфортное здание.

В дальнейшем планируется организовать в регионе еще четыре IT-инкубатора. Все они смогут воспользоваться льготами на аренду помещений, услугами патентного поиска, разработки бизнес-плана, участвовать в образовательных программах. Период "взращивания" бизнеса - три года.