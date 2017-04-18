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Торговая война с Турцией стоила России 1,5 миллиарда долларовСегодня в 08:07

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Турки потеряли 1,7 миллиарда.

Россия потеряла от 1,3 до 1,5 миллиарда долларов из-за торговых разногласий с Турцией. Основной ущерб был нанесен из-за пошлин на поставку туркам зерна, масла, отходов масложировой и сахарной промышленности. Такие данные приведены в совместном отчете Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), передает "Уралинформбюро". При этом потери Турции составили 1,7 миллиарда долларов.

От торговой войны выиграли лишь местные производители овощей - для них освободилась ниша емкостью 508 миллионов долларов. Между тем, эксперты признают, что турецкие помидоры, занимавшие 43% рынка импорта, обходились российским покупателей дешевле, чем отечественные томаты.

Следует отметить, что Россия ввела продовольственное эмбарго против Турции после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. Летом 2016 года ограничения были сняты в отношении ряда товаров (цитрусовых, косточковых, лука, цветной капусты, гвоздики и брокколи). Однако томатам по-прежнему была закрыта дорога в Россию. В ответ в марте 2017 года Турция отказала России в беспошлинном ввозе российского зерна, кукурузы и подсолнечного шрота.

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