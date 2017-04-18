На 13%.

Федеральный спутниковый оператор "Орион" представил итоги I квартала 2017 года. Абонентская база в отчетном периоде достигла 2 978 500 домохозяйств. Активная работа с действующими абонентами обеспечила оператору рост ключевого показателя ARPU на 13% для бюджетного пакета и 6% для среднеценового по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Положительную финансовую динамику демонстрирует направление b2b "Комплекс услуг телевещателям/подъем и производство телеканалов": прирост составил 23% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Абонентская база ГК "Орион" на конец марта 2017 года насчитывает 2 978 500 домохозяйств, прирост к концу 2016 года составил 1%. Средний ARPU оператора за первый квартал 2017 года составил 104 рубля для бюджетного пакета и 284 рубля для среднеценового.

В продуктовом портфеле компании "Комплекс услуг телевещателям/подъем и производство телеканалов" занимает 24%, услуги DTH – 72%, дистрибуция каналов – 4%.

Общий объем поступлений за I квартал 2017 года составил 765 320 000 рублей, наибольшую финансовую динамику продемонстрировало направление "Комплекс услуг телевещателям/подъем и производство телеканалов". Прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 23%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Орион".

Общий объем реализованной спутниковой емкости увеличился на 2,3% по сравнению с концом 2016 года и составил 262,25 МГц.

В январе ГК "Орион" подписала новое соглашение на аренду спутниковой емкости на спутнике Intelsat-15 напрямую с компанией Intelsat. (Ранее аренда осуществлялась через провайдера – компанию "Русат", срок действия договора с которой истек в марте 2017 года). Новый договор, распространяющийся на весь период жизни спутника, позволил группе зафиксировать расходы по дальнейшему росту спутниковой медиаплатформы, сохранив эффективность и безопасность вещания.

ГК "Орион" продолжает активно развивать направление электронной коммерции. По данным на 1 апреля 2017 года, приложение "Личный Кабинет" скачали более 70 000 абонентов, прирост по отношению к концу 2016 года составил 18%. Количество установок мобильного приложения "Телекарта Онлайн" увеличилось на 24%. За первый квартал 2016 года его скачали 7 000 пользователей, общее число скачиваний достигло 36 000.

В отчетном периоде "Орион" завершил формирование комплекса OTT-услуг, предоставив абонентам доступ к новому онлайн-сервису "Кинотеатр". Проект реализован в партнерстве с одним из крупнейших российских представителей данного сегмента – онлайн-кинотеатром ivi.

В марте 2017 года "Орион" расширил сотрудничество с одним из ведущих мировых мейджоров – компанией Viacom International Media Networks, став техническим партнером запуска телеканала Spike на российском рынке. Компания осуществила подъем телеканала на спутник, ряд технических сервисов, доставку сигнала до кабельных операторов, а также трансляцию в пакете "Безлимитный" собственного спутникового телевидения "Телекарта". Spike стал восьмым телеканалом семейства VIMN, обслуживающимся на спутниковой медиаплатформе "Ориона".

Комментируя итоги 1 квартала, генеральный директор ГК "Орион" Кирилл Махновский отметил: "Результаты первого квартала отчетливо дают понять, что темпы подключения новых абонентов сокращаются, и взятый нами курс на развитие текущей абонентской базы оказался верным. Наши основные приоритеты и в дальнейшем будут сфокусированы на повышении доходности существующих абонентских контрактов. Мы увеличиваем привлекательность дополнительных пакетов за счет новых телеканалов, инвестируем в замену оборудования у наших абонентов на более современное. Все это создает им новые возможности для более активного потребления линейки наших услуг. К спутниковой платформе "Ориона" присоединяются новые крупные мейджоры, что формирует почву для дальнейшего укрепления позиций в сегменте DTH и активного развития b2b-направления".