Хлебозаводы отвадят от переработки плесневелого хлебаСегодня в 16:20
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Избавив от просроченной продукции.
Непроданный хлеб с истекшим сроком годности не должен возвращаться из магазинов производителям. Введение такого запрета поддерживает Роспотребнадзор, сообщила федеральным СМИ вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Она ссылается на письмо, полученное от главы ведомства Анны Поповой.
Как правило, хлебозаводы отправляют часть неликвида на вторичную переработку (например, для панировочных сухарей), после чего он поступает в продажу. Однако даже при высоких температурах не разрушаются токсины плесневых грибов и дрожжей, накопленные в просроченных продуктах, утверждают санврачи. Следовательно, угрозе подвергается здоровье потребителей.
Кроме того, производители хлеба терпят большие убытки от возвратов – в целом по России сумма достигает 50-60 миллиардов рублей, передает "Уралинформбюро".
По мнению Яровой, исправить ситуацию должна корректировка нормативной базы, в частности федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ".
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