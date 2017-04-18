На 5,1%

За январь-март 2016 года предприятия Группы ММК изготовили 3,06 миллиона тонн стали. Это на 1,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Производство чугуна снизилось до 2,4 миллиона тонн (-1,3%).

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", общая отгрузка товарной продукции в Группе ММК снизилась до 2,7 миллиона тонн. Объемы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью достигли 1,3 миллиона тонн (+5,1%). Доля ее в общем объеме производства выросла до 48,2%.

Производство угольного концентрата Белона составило 609 тысяч тонн (-23,3%). По итогам 2017 года ММК планирует нарастить объемы добычи коксующихся углей за счет шахты Чертинская–Коксовая.

По мнению менеджеров компании, по итогам первого квартала на складах трейдеров фиксируются высокие запасы металлопродукции. Это совместно с ожиданиями снижения цены на сталь на внутреннем рынке будет оказывать давление на объемы реализации ММК в апреле-июне. Тем не менее эксперты считают, что текущий спекулятивный рост цен на уголь (связанный с погодными факторами) будет оказывать локальную поддержку ценам на сталь.