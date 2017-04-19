Более вместительным.

В Мурманскую область прибыл танкер "Полар Рок", приобретенный Группой компаний "Новый Поток" (New Stream Group). Он будет выполнять функцию плавучего нефтехранилища для перевалки нефтепродуктов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, судно впишется в технологическую схему морского нефтеналивного терминала "Коммандит Сервис", который с 2016 года входит в Группу компаний. Сейчас готовятся документы в администрации морского порта Мурманска, оформляются свидетельства о праве собственности и о праве плавания под Государственным флагом РФ. В Ространснадзор будет подана заявка о получении новой лицензии на погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам.

"Полар Рок" приобретен осенью 2016 года. Танкер класса "Афрамакс" дедвейтом 105 тысяч тонн переоборудовали в румынском порту Констанца для работы в условиях низких температур Крайнего Севера. Изначально прибытие в Россию ожидалось зимой, но из-за сложных метеоусловий транспортировку перенесли на весну 2017 года.

По завершении процедур оформления "Полар Рок" займет место нефтехранилища "Кола Бэй" дедвейтом 61 тысяча тонн, которое отправится на утилизацию. Пока это судно используется для накопления и выдачи на экспорт танкерам-перевозчикам продукции основного актива "Нового потока" – Антипинского НПЗ.