ММК поощрил 14 надежных поставщиковСегодня в 12:51
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Из 1700 партнеров.
На Магнитогорском металлургическом комбинате состоялось награждение лучших поставщик 2016 года. Их выбирала специальная комиссия из представителей коммерческой службы ММК. Специалисты проанализировали поставки материально-технических ресурсов и услуг за прошлый год, выбрав самые надежные и добросовестные компании. Таковых набралось 14 предприятий.
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", конкурс проходит уже второй год подряд. Как заявил гендиректор компании Павел Шиляев, сейчас Магнитка сотрудничает в среднем с 1700 поставщиками.
"Мы систематически ведем работу по оценке эффективности своего сотрудничества. Каждый квартал рассчитывается рейтинг поставщиков по результатам поставок. Но мы решили не останавливаться на этом и отметить лучших из лучших", - сказал он.
Так, ERG Sales AG отметили в номинации "Железорудное сырье". ПАО "Новокраматорский машиностроительный завод", с которым ММК сотрудничает более 80 лет, наградили за качественные валки. В номинации "Огнеупоры" диплом получило АО "Боровичский комбинат огнеупоров".
Люксембургская компания "Пауль Вюрт" была отмечена за металлургическое оборудование. В номинации "Черные металлы и трубы" лучшим было признано ПАО "Челябинский металлургический комбинат", которое является основным поставщиком рельсов для Магнитки.
За прокатное оборудование наградили ООО "СМС Металлургический Сервис", основанное немецким машиностроительным концерном "СМС Групп ГмбХ".
ООО "Алькор" поставляет ММК лучшие упаковочные материалы, ООО "Объединенная сервисная компания" - энергетическое оборудование, АО "Кимрская фабрика имени Горького" - средства индивидуальной защиты.
В номинации "Капитальное строительство" победу одержало ОАО "Прокатмонтаж". Лучшим поставщиком горюче-смазочных материалов было признано АО "Инвестиционная компания "ПРОФИТ", резинотехнических изделий - "Курскрезинотехника".
Также по итогам конкурса были отмечены АО "ОК Русал ТД" и ООО "Торговый дом "Алтайталь", победившие в номинациях "Цветные металлы и ферросплавы" и "Грузоподъемное оборудование".
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