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Среднеуральскую птицефабрику выставили на торги за 810 миллионовСегодня в 10:42

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Аукцион пройдет в конце мая.

На 29 мая намечен открытый аукцион по продаже Среднеуральской птицефабрики. Стартовая цена - 810,1 миллиона рублей, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Торги пройдут на электронной площадке ОАО "Российский аукционный дом". Шаг на повышение - 5% от начальной стоимости.

Предприятие зарегистрировано в Верхней Пышме, 100% акций принадлежит властям Свердловской области.

В июле 2015 года "Среднеуральскую" признали банкротом, передает "Уралинформбюро".

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