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Цеха ВСМПО получили более 80 "обновок"Сегодня в 10:20

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Парк оборудования пополняется без сбоев.

ВСМПО выполняет плановые показатели техоснащения. За 2016 год введен в эксплуатацию 81 агрегат в двадцати цехах, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Среди новинок 27 экземпляров металлорежущего инструмента, 22 – подъемно-транспортного оборудования, 8 – кузнечно-прессовой оснастки, шесть – плавильно-литейного и 18 – прочего технологического оборудования.

По линии управления главного механика на ВСМПО числится 5 478 единиц оборудования. 164 из них в прошлом году отправились на капремонт, потребовавший около 800 миллионов рублей. Все подразделения соблюдали нормативы простоев, то есть уделяли техобслуживанию агрегатов положенное время.

Примечательно, что 39 раритетов ВСМПО, запущенных с 1928 по 1933 годы, работают как часы. Например, волочильный стан, зубострогальный станок и шестивалковые листовые станы из Германии, английские подвесные краны.

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