На конференции в Челябинске.

Русская медная компания (РМК) выступила соорганизатором II ежегодной конференции "Охрана труда – наш приоритет" в Челябинске.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, 49 профильных руководителей и специалистов холдинга обогатились новыми знаниями, повысили квалификацию. 13-14 апреля на их вопросы отвечали представители контролирующих органов.

Замначальника Межрегионального отдела металлургического надзора Уральского управления Ростехнадзора Вячеслав Ершов представил краткий обзор аварий и несчастных случаев на предприятиях Южного Урала, рассказал об изменении законодательства в сфере промбезопасности. Еще одной темой стало применение риск-ориентированного подхода при госконтроле.

Главный технический инспектор труда Челябинского областного комитета Горно-металлургического профсоюза России Виктор Костромитин посвятил выступление распространенным ошибкам при спецоценке условий труда.

Внештатный преподаватель частной Академии профессионального образования Анастасия Глухова объяснила разницу между аттестацией рабочих мест и спецоценкой условий труда.

Компания "Челябинск-Восток-Сервис" провела выставку спецодежды и обуви, газоанализаторов, средств защиты от падения с высоты.

Живой интерес участников вызвал конкурс "Лучший специалист в области охраны труда" и деловая игра, проходившая в его рамках.

Победителем стала инженер по охране труда и промышленной безопасности ЗАО "Карабашмедь" Айгуль Шагидулина. В четырех номинациях лидировали начальник службы охраны труда и промбезопасности ОАО "Уралгидромедь" Ирина Карпова, инженер по безопасности и охране труда ТОО "Актюбинская медная компания"Айбек Абдуллин. Отличились делегаты с Михеевского ГОКа: начальник отдела охраны труда и промбезопасности Елена Чернова и специалист отдела Галина Лещенко. Вся пятерка сильнейших награждена дипломами и ценными призами.

Директор Управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар подчеркнула, что конференция является эффективной диалоговой площадкой для предприятий, надзорных ведомств и производителей средств индивидуальной защиты.