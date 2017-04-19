РМК провела мастер-класс для специалистов по промбезопасности Сегодня в 11:27
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На конференции в Челябинске.
Русская медная компания (РМК) выступила соорганизатором II ежегодной конференции "Охрана труда – наш приоритет" в Челябинске.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, 49 профильных руководителей и специалистов холдинга обогатились новыми знаниями, повысили квалификацию. 13-14 апреля на их вопросы отвечали представители контролирующих органов.
Замначальника Межрегионального отдела металлургического надзора Уральского управления Ростехнадзора Вячеслав Ершов представил краткий обзор аварий и несчастных случаев на предприятиях Южного Урала, рассказал об изменении законодательства в сфере промбезопасности. Еще одной темой стало применение риск-ориентированного подхода при госконтроле.
Главный технический инспектор труда Челябинского областного комитета Горно-металлургического профсоюза России Виктор Костромитин посвятил выступление распространенным ошибкам при спецоценке условий труда.
Внештатный преподаватель частной Академии профессионального образования Анастасия Глухова объяснила разницу между аттестацией рабочих мест и спецоценкой условий труда.
Компания "Челябинск-Восток-Сервис" провела выставку спецодежды и обуви, газоанализаторов, средств защиты от падения с высоты.
Живой интерес участников вызвал конкурс "Лучший специалист в области охраны труда" и деловая игра, проходившая в его рамках.
Победителем стала инженер по охране труда и промышленной безопасности ЗАО "Карабашмедь" Айгуль Шагидулина. В четырех номинациях лидировали начальник службы охраны труда и промбезопасности ОАО "Уралгидромедь" Ирина Карпова, инженер по безопасности и охране труда ТОО "Актюбинская медная компания"Айбек Абдуллин. Отличились делегаты с Михеевского ГОКа: начальник отдела охраны труда и промбезопасности Елена Чернова и специалист отдела Галина Лещенко. Вся пятерка сильнейших награждена дипломами и ценными призами.
Директор Управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар подчеркнула, что конференция является эффективной диалоговой площадкой для предприятий, надзорных ведомств и производителей средств индивидуальной защиты.
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