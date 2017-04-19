×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


РМК провела мастер-класс для специалистов по промбезопасности Сегодня в 11:27

  • Текст

На конференции в Челябинске.

Русская медная компания (РМК) выступила соорганизатором II ежегодной конференции "Охрана труда – наш приоритет" в Челябинске.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, 49 профильных руководителей и специалистов холдинга обогатились новыми знаниями, повысили квалификацию. 13-14 апреля на их вопросы отвечали представители контролирующих органов.

Замначальника Межрегионального отдела металлургического надзора Уральского управления Ростехнадзора Вячеслав Ершов представил краткий обзор аварий и несчастных случаев на предприятиях Южного Урала, рассказал об изменении законодательства в сфере промбезопасности. Еще одной темой стало применение риск-ориентированного подхода при госконтроле.

Главный технический инспектор труда Челябинского областного комитета Горно-металлургического профсоюза России Виктор Костромитин посвятил выступление распространенным ошибкам при спецоценке условий труда.

Внештатный преподаватель частной Академии профессионального образования Анастасия Глухова объяснила разницу между аттестацией рабочих мест и спецоценкой условий труда.

Компания "Челябинск-Восток-Сервис" провела выставку спецодежды и обуви, газоанализаторов, средств защиты от падения с высоты.

Живой интерес участников вызвал конкурс "Лучший специалист в области охраны труда" и деловая игра, проходившая в его рамках.

Победителем стала инженер по охране труда и промышленной безопасности ЗАО "Карабашмедь" Айгуль Шагидулина. В четырех номинациях лидировали начальник службы охраны труда и промбезопасности ОАО "Уралгидромедь" Ирина Карпова, инженер по безопасности и охране труда ТОО "Актюбинская медная компания"Айбек Абдуллин. Отличились делегаты с Михеевского ГОКа: начальник отдела охраны труда и промбезопасности Елена Чернова и специалист отдела Галина Лещенко. Вся пятерка сильнейших награждена дипломами и ценными призами.

Директор Управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар подчеркнула, что конференция является эффективной диалоговой площадкой для предприятий, надзорных ведомств и производителей средств индивидуальной защиты.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кто его купит? Он же памятник!

Кто его купит? Он же памятник!

Государство бессильно спасти старину.

Что не спросит Навальный у Медведева

Что не спросит Навальный у Медведева

С трибуны парламента.

Матч-реванш губернатора

Матч-реванш губернатора

Состоится в любую "погоду"?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×