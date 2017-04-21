Тюменские промышленники прибавили в весе 5%Сегодня в 12:00
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Нарастив объемы производства.
Индекс промышленного производства в Тюменской области за март 2017 года увеличился на 5%.
Положительная динамика зафиксирована во всех отраслях промышленности. Обрабатывающие производства прибавили 5,7%, предприятия, добывающие полезные ископаемые, - 0,7%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.
Коэффициент обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха зафиксирован на уровне 111,3%, а водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений достиг 111,5%.
Как подчеркнул губернатор Тюменской области Владимир Якушев, экономическое развитие региона подстегивают модернизация предприятий, привлечение инвесторов, строительство современных заводов.
"Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать Тюменскую область территорией, где есть все условия, чтобы максимально легко и быстро создать бизнес, и затем выгодно и просто его развивать", - отмечает глава региона.
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