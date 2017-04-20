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ММК увеличил отгрузку автолиста на 12,6%Сегодня в 11:05

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До 473 тысяч тонн.

В 2016 году ММК отгрузил предприятиям автомобильной отрасли 473 тысяч тонн металлопродукции. Это на 12,6% превышает аналогичный показатель предыдущего года.

Доля поставок автолиста на внутренний рынок увеличилась до 6,5%. Укрепить позиции ММК удалось несмотря на снижение производства легковых автомобилей в России на 7,4%.

Особым спросом металлопрокат ММК пользовался у иностранных автопроизводителей, имеющих сборочные мощности в России. Поставки в их адрес выросли на треть - до 26,9 тысячи тонн. С 2013 года отгрузка таким автоконцернам выросла более чем в 4 раза, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей комбината.

Следует отметить, что ОАО "ММК" является одним из ведущих поставщиков металлопродукции из черных металлов для автозаводов и смежных предприятий, выпускающих автокомпоненты.

Металлопрокат Магнитки уже получил акцептацию 80% автомобилестроителей России. Для 60% ММК является поставщиком на постоянной основе.

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