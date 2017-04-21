Екатеринбург обещают избавить от ям и ухабовСегодня в 08:25
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Хотя бы наполовину.
В 2017 году намечено привести в норму больше половины автодорог Екатеринбургской агломерации: 684 километра из 1300. Планы озвучены 20 апреля на заседании проектного комитета Минтранса РФ "Безопасные и качественные дороги".
Как уточнили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, преобразится 330 километров (около 54%) дорог общего пользования в городе и 354 километра трасс в ближнем радиусе от него. Число аварийно опасных участков обещают сократить на треть, с 19 до 13.
Другие задачи – совершенствование систем управления движением, повышение безопасности и подготовка к мундиалю-2018. График работ включает 138 объектов. По 53 из них торги завершены, по шести заключены госконтракты.
Финансирование программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Екатеринбургской агломерации на 2017 год превышает 2,7 миллиарда рублей, из них 1,4 миллиарда выделяется из региональной казны, 1,2 миллиарда - из федерального бюджета.
Вице-губернатор Сергей Зырянов отметил, что приоритетный нацпроект "Безопасные и качественные дороги", затрагивающий 36 субъектов РФ, активно реализуется в регионе. Создан проектный офис из представителей органов власти, организаций, владельцев автотрасс.
Схема автодорог общего пользования местного значения Екатеринбургской городской агломерации
Схема автодорог Екатеринбургской городской агломерации
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